Messi: «La clausola da 700 mln non è applicabile» (Di venerdì 4 settembre 2020) Messi clausola rescissoria – Lionel Messi ha deciso di rispondere alla Liga spagnola. La stella argentina – attraverso il padre agente – ha inviato una lettera nella quale ha voluto controbattere dopo che il campionato spagnolo ha assicurato che la clausola rescissoria di 700 milioni nel contratto con il Barcellona fosse valida. Dalla lettera non … L'articolo Messi: «La clausola da 700 mln non è applicabile» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

