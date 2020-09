MediasetSport: Under pronto a firmare un quadriennale col Napoli (Di venerdì 4 settembre 2020) Il mercato corre spedito e le formazioni future si stanno delineando, come riporta Sportmediaset.it, Roma e Napoli hanno di fatto raggiunto l’intesa per portare a termine lo scambio tra Under e Milik che dovrebbe poi liberare Edin Dzeko, sempre nel mirino della Juve. Manca ancora qualche dettaglio da limare e in particolare va trovata la quadra per quel che riguarda il conguaglio che i giallorossi dovranno versare nelle casse di Aurelio de Laurentiis, ma le parti sono davvero vicine e non dovrebbero esserci più ostacoli nella trattativa. Milik si è convinto ad accettare la Roma sperando in un rilancio alla corte di Fonseca, Under, dal canto suo, ha accettato il quadriennale (fino al 2025) da tre milioni a stagione messo sul piatto da ... Leggi su ilnapolista

Roma-Napoli, ci siamo: vicino lo scambio Under-Milik - Sportmediaset Sport Mediaset Calcio: l'amichevole Pro Sesto - Monza in diretta tv Mediaset

La sfida amichevole del Breda sarà trasmessa sabato 29 agosto dalle 20.45 sul canale 20 con telecronaca di Pierluigi Pardo e Giancarlo Camolese. Dopo la prima uscita del precampionato contro la Juvent ...

