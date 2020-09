Mancini: “E’ una partita difficile perché è la prima dopo tanti mesi” (Di venerdì 4 settembre 2020) prima di Italia-Bosnia, ai microfoni di Rai Sport, dallo stadio Artemio Franchi, ha parlato il ct della Nazionale italiana, Roberto Mancini. “Si arriva in uno stadio vuoto, c’è un po’ di tristezza. Vogliamo fare una buona gara. E’ la prima partita dopo tanti mesi, devono cercare di essere più squadra del solito. E’ una partita difficile perché è la prima. Chiesa? Conosce lo stadio, è di casa e speriamo che faccia una buona gara come gli altri. Ci mancano due giocatori importanti come Verratti e Jorginho ma Sensi e Lorenzo Pellegrini hanno fatto sempre bene quando hanno giocato”. Cosa si aspetta da questa gara? “Non aver dimenticato tutto quello ... Leggi su ilnapolista

