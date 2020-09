Le nuove simbox di Iliad sono state installate in Lombardia, Lazio e Sicilia (Di venerdì 4 settembre 2020) Continua senza sosta il rafforzamento della rete di simbox che Iliad ha installato in lungo e in largo per l'Italia. Ecco le ultime L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

mondomobileweb : Iliad Corner: questa settimana nuove SIMBOX installate in 2 centri commerciali e alcuni Esselunga - infoitscienza : Iliad installa tante nuove simbox in sei regioni -

Ultime Notizie dalla rete : nuove simbox Iliad Corner: questa settimana nuove SIMBOX installate in 2 centri commerciali e alcuni Esselunga MondoMobileWeb.it Iliad supera 6,2 milioni di utenti, entrerà nel fisso nel 2021

La progressione di iliad Italia prosegue nel secondo trimestre con il conteggio degli utenti che supera quota 6,2 milioni e con l’annuncio del termine per l’ingresso nel fisso, che avverrà entro l’est ...

Le Simbox iliad sbarcano in ulteriori sei superstore Esselunga (e non solo)

Esselunga di Curno, in via Bergamo 48 – Curno (BG) Esselunga di Monza Libertà, in viale Libertà – Monza Esselunga di Giussano, in via Pola – Località Paina – Giussano (MB). A fine agosto, come segnala ...

La progressione di iliad Italia prosegue nel secondo trimestre con il conteggio degli utenti che supera quota 6,2 milioni e con l’annuncio del termine per l’ingresso nel fisso, che avverrà entro l’est ...Esselunga di Curno, in via Bergamo 48 – Curno (BG) Esselunga di Monza Libertà, in viale Libertà – Monza Esselunga di Giussano, in via Pola – Località Paina – Giussano (MB). A fine agosto, come segnala ...