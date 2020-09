Lazio, Inzaghi e l'appello alla società: 'Mi hanno promesso nuovi acquisti' (Di venerdì 4 settembre 2020) 'Vorrei innanzitutto fare i complimenti ai ragazzi perché non avevo più parlato dopo la fine dell'ultima stagione che per la Lazio è stata fantastica: abbiamo vinto la supercoppa italiana e siamo ... Leggi su leggo

OfficialSSLazio : ???? A distanza di 21 anni, mister Simone Inzaghi ha ricordato il suo primo gol in maglia biancoceleste a S.S.Lazio… - AquilottoEddy : RT @OfficialSSLazio: #Inzaghi ?? 'Devo fare i complimenti ai miei ragazzi per l'ultima stagione: hanno vinto la Supercoppa italiana e hanno… - sportli26181512 : Inzaghi, stoccata a Lotito: 'Mi sono stati promessi acquisti...': Inzaghi, stoccata a Lotito: 'Mi sono stati promes… - Fantacalcio : Lazio, Inzaghi ammette: 'Voglio Fares e Muriqi. Portiere? Ecco le gerarchie' - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: #Lazio: #Inzaghi, stoccata a #Lotito: “Gli acquisti? Mi sono stati promessi...” -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Inzaghi

Nell'ultimo giorno del ritiro, Simone Inzaghi ha fatto il punto della situazione in casa Lazio. "Abbiamo lavorato un po' sulle distanze, i ragazzi sono stati bravi - ha spiegato il tecnico -. I primi ...Sofian Kiyine e la Salernitana, un sodalizio che a sorpresa potrebbe riaccendersi. L'esterno marocchino, dopo un anno più che positivo in Campania, aveva salutato il club granata per lanciarsi nella s ...