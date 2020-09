“Io offro una scelta di libertà”: Stefano Caldoro fa tappa ad Avellino (Di venerdì 4 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – “In due settimane abbiamo recuperato almeno dieci punti”. Parla così Stefano Caldoro candidato del centrodestra alle prossime Elezioni Regionali. Caldoro ha fatto tappa questa mattina ad Avellino per la presentazione della liste “Fratelli D’Italia” e “Caldoro Presidente-Udc”. La prima che annovera tra le proprie fila Alessia Castiglione, Giovanni D’Ercole Beatrice Colucci e Sergio Sorrentino. La seconda vede in campo Carmine De Angelis, Maria Vivolo detta Marilena, Ugo Maggio e Maria Maddalena Di Ianni. Non sono mancate le stoccate al vetriolo al competitor Vincenzo De Luca e l’ex alleato Ciriaco De Mita. “Il nostro ... Leggi su anteprima24

