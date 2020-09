Il via libera a Vivendi su Mediaset agita il governo: la scalata francese e i timori sulla rete unica (Di venerdì 4 settembre 2020) La sentenza della Corte di giustizia europea rischia di ridisegnare il settore delle Tlc in Italia. Ieri, 3 settembre, è stato accolto il ricorso di Vivendi sul Tusmar (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici) della legge Gasparri, la norma che impediva «a Vivendi di acquisire il 28% del capitale di Mediaset». L’effetto immediato, dunque, è che la società francese potrebbe ora aumentare la partecipazione in Mediaset. La questione non è di poco conto e ha fatto scattare l’allarme nel governo. Una scalata a Mediaset da parte di Vivendi potrebbe portare a una sorta di domino nel settore, come spiega la Repubblica. Il colosso francese ha già ... Leggi su open.online

