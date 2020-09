Il Barcellona promette a Messi che, se resta, terrà anche Suarez (addio Juventus) (Di venerdì 4 settembre 2020) “Se Messi non si muove, potrebbe rimanere a Barcellona anche Luis Suarez”. Lo scrive il Corriere dello Sport, raccontando il compromesso offerto dal Barcellona alla Pulce. Messi e il Pistolero sono molto amici. “I due vivono fianco a fianco a Castelldefels, a un quarto d’ora dalla cittadella sportiva di Sant Joan Despì, e sono accomunati da due mogli molto amiche e, in passato, anche socie in affari, che entrambi frequentano fin dall’adolescenza, da tre figli per uno, iscritti nelle medesime scuole, e dalla stragrande maggioranza delle ore libere trascorse insieme, tra vacanze a Ibiza, ritiri sui Pirenei e appassionate partite a paddel tennis”. Sono come fratelli, insomma, scrive il quotidiano sportivo. Che ... Leggi su ilnapolista

napolista : Il Barcellona promette a Messi che, se resta, terrà anche Suarez (addio Juventus) Sul CorSport. I due sono come fra… -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona promette Il Barcellona promette a Messi che, se resta, terrà anche Suarez (addio Juventus) IlNapolista Corsport - Messi complica l'affare Suarez, intanto la Juve continua a lavorare alla questione passaporto. Dzeko ora è il piano B

La decisione di Lionel Messi di restare al Barcellona complica anche l’arrivo di Luis Suarez alla Juventus. Come scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport, infatti, il club blaugrana avrebbe ...

Inter, Vidal promette impegno e disponibilità a Conte

Il matrimonio tra Arturo Vidal e l’Inter, dopo lunghe finestre di mercato di corteggiamenti, è pronto a concretizzarsi. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i nerazzurri puntano a chiude ...

La decisione di Lionel Messi di restare al Barcellona complica anche l’arrivo di Luis Suarez alla Juventus. Come scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport, infatti, il club blaugrana avrebbe ...Il matrimonio tra Arturo Vidal e l’Inter, dopo lunghe finestre di mercato di corteggiamenti, è pronto a concretizzarsi. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i nerazzurri puntano a chiude ...