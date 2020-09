Gtt, confermato lo sciopero del 14 settembre (Di venerdì 4 settembre 2020) Non è bastato l’incontro con la sindaca di Torino Chiara Appendino, il prefetto Claudio Palomba e l’assessora ai Trasporti Maria Lapietra per fare retrocedere le rappresentanze sindacali di Gtt dallo sciopero indetto per il 14 settembre. Come confermano FILT Cgil, FIT Cisl e UGL e le rispettive RSU le 24 ore di stop dei trasporti pubblici locali si terranno, proprio nel giorno dell’inizio delle scuole. “L’incontro, molto franco, – affermano i sindacati – ha permesso di definire un chiaro ed esplicito impegno del Prefetto e della Sindaca, ciascun secondo competenza, a definire un percorso di approfondimento e di valutazione di tutte le materie oggetto di confronto e aperte al tavolo aziendale con GTT; tale confronto, che verrà allargato all’Assessorato Regionale ai Trasporti, ... Leggi su nuovasocieta

TORINO - Si è conclusa ieri sera la videoconferenza organizzata dal Prefetto di Torino, Claudio Palomba, con la partecipazione della sindaca Chiara Appendino, di Gtt e dei sindacati sulla vertenza in ...

Sembra uno scherzo di cattivo gusto, una battuta infelice, e invece è tutto vero. Nel primo giorno di scuola che, se tutto sarà confermato, prenderà il via lunedì 14 settembre, ecco che in una delle p ...

