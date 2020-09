Golf, Andalucia Masters 2020: in testa John Catlin, sesti Gagli e Migliozzi (Di venerdì 4 settembre 2020) Lo statunitense John Catlin, 29enne senza titoli sull’European Tour, è rimasto da solo con 139 (69 70, -3) colpi, al vertice dell’Estrella Damm N.A. Andalucia Masters, che si sta svolgendo a Sotogrande (Spagna). Sono al sesto posto con 143 (+1) Lorenzo Gagli (74 69), risalito dal 35°, e Guido Migliozzi (69 74), il quale era uno degli altri tre concorrenti che affiancavano in vetta Catlin dopo un giro. Sono rimasti in gara anche Edoardo Molinari (76 73) e Francesco Laporta (76 73), 52.i con 149 (+7). Catlin, che ha realizzato un 70 (-1, quattro birdie, tre bogey) precede di due colpi gli altri tre soli giocatori che hanno uno score sotto par, il gallese Jamie Donaldson, lo scozzese Connor Syme e lo spagnolo Pablo ... Leggi su sportface

Superato il sestetto di tornei in Gran Bretagna che ha seguito la ripresa della stagione dello European Tour, i migliori golfisti del circuito del Vecchio continente si sono recati in Spagna dove ques ...

Golf – Eurotour: Migliozzi nel quartetto di testa in Spagna

Sul prestigioso e difficile percorso del Real Club Valderrama (par 71), a Sotogrande in Spagna, ottimo primo giro di Guido Migliozzi, leader con 69 (-2, cinque birdie, un bogey, un doppio bogey) colpi ...

Superato il sestetto di tornei in Gran Bretagna che ha seguito la ripresa della stagione dello European Tour, i migliori golfisti del circuito del Vecchio continente si sono recati in Spagna dove ques ...Sul prestigioso e difficile percorso del Real Club Valderrama (par 71), a Sotogrande in Spagna, ottimo primo giro di Guido Migliozzi, leader con 69 (-2, cinque birdie, un bogey, un doppio bogey) colpi ...