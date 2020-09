Flavio Briatore sbotta: “Silvio Berlusconi positivo? Non l’ho contagiato io” (Di venerdì 4 settembre 2020) Silvio Berlusconi è positivo al Covid-19 Tutti i telegiornali e siti internet hanno diffuso a macchia d’olio la notizia della positività al Covid-19 dell’ex Premier Silvio Berlusconi. L’esito è arrivato qualche settimana dopo aver incontrato l’imprenditore Flavio Briatore, anch’esso affetto da Coronavirus. L’ex manager della Formula 1 dopo un breve ricovero in ospedale è in isolamento domiciliare presso la la casa di Daniela Santanché. Attraverso una recente intervista a La Stampa, l’ex marito di Elisabetta Gregoraci ha detto la sua sull’intera faccenda, escludendo una qualsiasi correlazione tra il suo incontro col Cavaliere e l’esito del tampone di quest’ultimo.Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha ... Leggi su kontrokultura

