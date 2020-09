Ex Ilva, lo stallo nella trattativa governo-Mittal (in attesa del voto) a due mesi dal dentro-fuori. E l’ad Morselli teme la tensione tra gli operai (Di venerdì 4 settembre 2020) Alla clessidra è rimasta poca sabbia: tra poco più di due mesi ArcelorMittal potrà riconsegnare le chiavi dell’ex Ilva ai commissari straordinari insieme a un assegno da 500 milioni di euro, se non raggiungerà un accordo con il governo sulla composizione della newco a partecipazione pubblica e sul piano industriale per il siderurgico più grande d’Europa. La trattativa prosegue sotto traccia, l’esecutivo ha già stanziato i fondi per l’intervento e continua a giocare di sponda con l’Unione Europea in vista del programma di aiuti che Bruxelles varerà. Ma con il mercato dell’acciaio che stenta a ripartire, la multinazionale temporeggia e – giura chi lavora al dossier – al momento più ... Leggi su ilfattoquotidiano

