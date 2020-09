Elisabetta Gregoraci ricorda Venezia e prepara le valigie per il GF Vip (Di venerdì 4 settembre 2020) Elisabetta Gregoraci ricorda la Mostra del Cinema di Venezia e prepara le valigie per il GF Vip. Manca ormai pochissimo all’inizio dello show condotto da Alfonso Signorini e la showgirl non vede l’ora di affrontare questa avventura. Nelle Stories di Instagram, Elisabetta ha pubblicato alcuni video in cui sceglie gli outfit che sfoggerà nella casa di Cinecittà. “Sarà una gita di classe con i compagni delle superiori, un’avventura da affrontare con lo spirito di un’adolescente – aveva raccontato qualche tempo fa al settimanale Chi -. È un momento della vita in cui ho deciso di concedermi un po’ d’evasione. È da tanti anni che mi corteggiano per questo tipo di programmi, forse una ... Leggi su dilei

