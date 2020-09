Dzeko: "Io alla Juve? Non è il momento di parlare di mercato" (Di venerdì 4 settembre 2020) FIRENZE - Un gol di Sensi salva l ' Italia nell'1-1 contro la Bosnia che come per cambiare trova in Dzeko il suo bomber per spaventare gli azzurri. In gol con la maglia della sua nazionale, l'... Leggi su corrieredellosport

Vivo_Azzurro : RISULTATO FINALE ???????? #ItaliaBosnia 1??-1?? ?? 57’ #Dzeko, 67’ #Sensi ?? Gli #Azzurri tornano in campo con un pare… - forumJuventus : Repubblica: 'Dzeko alla Juve , Milik alla Roma e Under al Napoli: entro il 31 agosto si decide tutto. Ieri il procu… - SerafinoApAcHe : A me Cavani piace tantissimo ma per me non arriverà mai alla Juve come Suarez. Per me il nuovo 9 sarà #Dzeko - _Alexx_14 : RT @VaironJohn: @Napoli_Report @DiMarzio Vogliono mettere il pepe in culo ad ADL affinché ceda presto Milik alla Roma, per pagare un nonnul… - Gianlui43798271 : @elisea1976 Dopo dzeko suarez milik stasera cavani domani sera sarà icardi e poi alla fine prendiamo guedes o piatek ?????? -