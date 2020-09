Dl semplificazioni, ok fiducia al Senato con 157 sì. Ora tocca alla Camera (Di sabato 5 settembre 2020) L'Aula del Senato ha votato la fiducia al governo sul Decreto semplificazioni con 157 voti a favore e 82 contrari, un astenuto. Ora il provvedimento passa alla Camera. Il decreto scade il 14 settembre. FdI, FI e Lega e la componente Idea e Cambiamo del Misto hanno annunciato il loro voto contrario mentre il leader di Iv, Matteo Renzi, ha rivendicato che questo provvedimento si basa sul 'piano shock' proposto dal suo partito al Governo e al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. "Per Italia viva oggi è un giorno di festa, il piano shock è stato messo all'attenzione del decreto ed è un buon risultato politico, diamo atto al governo di essere stato di parola sullo sblocco dei cantieri" ha detto Renzi, intervenendo in dichiarazione di voto finale, nell'Aula del ... Leggi su ilfogliettone

repubblica : Dl Semplificazioni: via libera dal Senato con 157 sì alla fiducia, ora passa alla Camera [aggiornamento delle 17:30] - Agenzia_Ansa : Dl Semplificazioni, ok del Senato alla fiducia con 157 sì #ANSA - Agenzia_Ansa : Il governo ha posto la fiducia sul Dl Semplificazioni #ANSA - infoitinterno : Dl Semplificazioni, sì del Senato alla fiducia. Dagli stadi alle grandi opere: tutte le misure - FI_NewSs : RT @GruppoFISenato: 'È del tutto evidente che se il #Governo mette la fiducia lo fa per costringere le opposizioni a dire no'. Il nostro s… -