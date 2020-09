Dalla Spagna: “Non è vero che il futuro di Messi è legato a quello di Suarez” (Di venerdì 4 settembre 2020) Su Twitter, il giornalista spagnolo Guillem Balague interviene sull’affare Messi-Suarez. Scrive: “Non è vero che il futuro di Leo Messi è legato a quello di Suarez. L’uruguaiano ha già l’accordo totale con la Juventus e questo non influisce su ciò che deciderà Leo. La buonuscita dal Barcellona rallenta la situazione. Invece dei 2 anni rimasti dal contratto (uno con opzione) Suarez sarebbe felice di essere pagato almeno uno”. Not true that the future of Leo Messi is linked to Suarez’s. The Uruguayan has all agreed with Juve and that does no affect what Leo will decide. Pay off with FCB is slowing things down: instead of the 2 years left of his contract (one optional) Suarez happy to be paid just one ... Leggi su ilnapolista

La Juventus insiste su Luis Suarez ma potrebbe ritrovarsi a fare i conti con un ostacolo inaspettato. Non il problema del passaporto che potrebbe essere risolto in tempi brevi, né quello sulla buonusc ...

