Coronavirus, Zangrillo: “Non credo nella seconda ondata, attivare la sorveglianza in modo da poter riprendere a vivere” (Di venerdì 4 settembre 2020) “Non credo nella seconda ondata, credo che dobbiamo attivare la sorveglianza in modo da consentire a tutti noi di riprendere a vivere”. Lo ha detto il Professor Alberto Zangrillo, primario del reparto di terapia intensiva del San Raffaele, su La7. Zangrillo ha poi sottolineato che “dobbiamo monitorare e tracciare, in modo da mettere in atto uno strumento di tutela per riprendere le attività”. “Noi siamo stati i migliori nel mondo occidentale. Dobbiamo soprattutto ringraziare gli italiani e le misure del governo che sono state tempestive, dettando una linea. Ora e’ necessario mettere in atto tutte quelle misure che in ... Leggi su meteoweb.eu

