Celli | lentezza Comune manifestata da ritardi istituto Elisa Scala

Roma – "Ad oggi nessuna certezza per le scuole romane arriva dall'Amministrazione capitolina, a pochi giorni dalla riapertura. Un esempio sono le cinque aule della scuola di Motta Camastra, l'istituto comprensivo 'Elisa Scala', completate ormai da anni ma che, per motivazioni varie, non possono essere utilizzate eppure cosi' preziose in questi tempi difficili. Il grande lavoro degli uffici viene infranto da un miriade di cavilli burocratici che la politica avrebbe potuto evitare, muovendosi con anticipo". Cosi' in una nota la capogruppo in Campidoglio della Lista Civica RTR, Svetlana Celli. "Arrivare con il fiato corto su ogni situazione, senza alcun tipo di programmazione, purtroppo da' i risultati che vediamo- ha continuato Celli- La ...

