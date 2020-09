Ama: in tutta la Capitale in corso interventi piano foglie (Di venerdì 4 settembre 2020) Roma – Prosegue e si e’ gia’ intensificato dalla scorsa settimana il piano straordinario predisposto da AMA, in accordo e in coordinamento con Roma Capitale, per la rimozione di foglie, aghi di pino, detriti in prossimita’ degli imbocchi di tombini e caditoie stradali di vie alberate e/o a forte pendenza di tutto il territorio comunale. Tutti i quadranti e quartieri sono compresi nel piano di spazzamento. Solo a Monteverde, nell’ultima settimana sono stati effettuati interventi di spazzamento in 46 tra piazze e strade tra cui la Circonvallazione Gianicolense, via Carini, via Fabiola, via Ramazzini, piazzale Flavio Biondo, via Ettore Rolli, via dei quattro Venti, via della Pisana, via della Bravetta, Area mercato S. Giovanni di Dio, via Pascarella, via Poerio, Largo Dunant, ... Leggi su romadailynews

Roma, Ama: per il 'Piano foglie' interventi in tutta la città

«Un trattamento disumano, quello che mi stanno riservando». In una giornata di grande preoccupazione per la salute del padre, chiusa a Villa Certosa dove è ancora in quarantena insieme con i suoi figl ...

Roma – Prosegue e si e' gia' intensificato dalla scorsa settimana il piano straordinario predisposto da AMA, in accordo e in coordinamento con Roma Capitale, per la rimozione di foglie, aghi di pino, ...