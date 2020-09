Accusano Open di diffamazione, poi cancellano (quasi) tutto. L’arte della manipolazione ai tempi della Covid (Di venerdì 4 settembre 2020) Il 17 luglio 2020 nella sezione Fact-checking di Open abbiamo pubblicato un articolo dal titolo «Bill Gates prevede e accetta 700mila morti a causa del vaccino? Falso!» nel quale veniva analizzato un pezzo pubblicato il 15 luglio dal sito DataBaseItalia, una verifica dei fatti che non è piaciuta al proprietario Davide Donateo. «Doveroso articolo di Davide Donateo – Gestore di DataBase Italia», scrive l’account Twitter ufficiale del sito linkando l’articolo intitolato «Il sito “Open” e “news-coronavirus.it” contro DataBase Italia. L’arte della diffamazione ai tempi del Covid», impossibile da leggere perché rimosso dal sito stesso mostrando la tipica pagina WordPress ... Leggi su open.online

