Università, al via i test d'ingresso per Medicina: a Napoli più di 4mila iscritti (Di giovedì 3 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sono oltre 4500 le domande di iscrizione al test di ammissione per la Facoltà di Medicina pervenute all'Università Federico II di Napoli che si terrà oggi 3 settembre alle ore 12.00. E sono oltre 4500 gli studenti che si accalcano fuori la sede di Monte Sant'Angelo a Fuorigrotta, scelta per ospitare i fortunati che riusciranno a superare la prova. La diffusione del coronavirus ha cambiato le dinamiche dello svolgimento della prova di ammissione. Gli aspiranti medici sono tenuti a portare con sé una autocertificazione relativa alla mancanza di sintomi da covid-19. È previsto un accesso differenziato, la distanza in aula dove si realizzano i test, mascherine, sanificazione, controllo degli spazi che viene ...

