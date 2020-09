Ufficiale – Catania, ecco Alessandro Albertini (Di giovedì 3 settembre 2020) Nuovo acquisto da parte del Catania che rinforza la rosa a disposizione di Mister Raffaele con Alessandro Albertini. Classe 1994, di Rovigo, il rinforzo si occuperà della fascia destra dopo aver fatto molto bene con le maglie di Grosseto, Rimini e Virtus Francavilla.Catania: il comunicatocaption id="attachment 1016431" align="alignnone" width="892" Catania Alessandro Albertini (twitter Ufficiale Catania)/caption"Il Calcio Catania comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Albertini, nato a Rovigo il 25 aprile 1994. Vissuta l’esperienza nel settore giovanile della Spal e archiviati gli esordi con il ... Leggi su itasportpress

trash_italiano : Cast ufficiale #GFVIP DONNE Elisabetta Gregoraci Francesca Pepe Stefania Orlando Adua Del Vesco Patrizia De Blanc… - CataniaC0M : UFFICIALE: Albertini è del Catania. - Igorct46 : RT @SportSicilia: #Catania ufficiale ingaggio del laterale destro Alessandro Albertini, ex Francavilla: contratto biennale - qui_si : Catania, ufficiale: Alessandro Albertini è nuovo giocatore del Catania: ?? - ItaSportPress : Ufficiale - Catania, ecco Alessandro Albertini - -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Catania

ItaSportPress

Ecco chi sono i 20 partecipanti del GF VIP 2020, ma attenzione: la lista completa non è stata ufficializzata. Tanti ex di volti noti, avvenenti single in cerca dell’amore. Si parte con una doppia punt ...In casa Lega si va verso un appuntamento di grande rilievo, soprattutto per la provincia veronese e naturalmente in vista delle prossime elezioni regionali in Veneto. Lunedì 7 settembre con inizio all ...