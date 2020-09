Tour de France 2020, sesta tappa: a Lutsenko non piace Moravia (Di giovedì 3 settembre 2020) Il campione del Kazhakistan Alexei Lutsenko (Astana) ha vinto la sesta tappa del Tour de France 2020, 191 km. con partenza da Hilly Le Teil ed arrivo ai 1.560 metri di Mont Aigoual sul Massiccio Centrale. Per il corridore di Alexander Vinokourov si tratta del secondo successo in un GT, dopo l’affermazione del 2017 alla Vuelta Espana. Lutsenko ha preceduto di 55″ lo spagnolo Jesus Herrada (Cofidis). Terzo si è piazzato il campione olimpico Greg Van Avermaet (CCC Team) con un distacco di 2’16”. Il belga ha regolato in volata lo statunitense Neilson Powless (EF), autore di un’ottima prova nel giorno del suo 24° compleanno. I grandi favoriti della Grande Boucle hanno continuato nel loro sciopero bianco ... Leggi su tpi

