Serie A 2020 21 | tre partite rinviate al 30 settembre

La Lega Serie A ha comunicato che tre partite della prima giornata del campionato 2020/21 saranno rinviate al 30 settembre. Approvata la richiesta di slittamento. 30/09/2020 Mercoledì Benevento-Inter Sky 30/09/2020 Mercoledì Lazio-Atalanta Sky 30/09/2020 Mercoledì Udinese-Spezia Sky

ROMA - Si parte! E' stato svelato il calendario della nuova serie A 2020 - 2021. Si comincia ufficialmente il 20 Settembre, ad eccezione di Inter e Atalanta. La squadra di Conte e quella di Gasperini ...

