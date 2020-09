Salvini, abbracciando l'ultrà fascista: 'Qui non ci sono fascisti, solo italiani' (Di giovedì 3 settembre 2020) "Qui non ci sono fascisti, ci sono italiani". Lo ha detto Matteo Salvini in un comizio a Roncadelle, in provincia di Brescia, ma prima di fare certe dichiarazioni azzardate, il leghista dovrebbe ... Leggi su globalist

chocolatpzapepe : RT @SerglocSergio: Quest'uomo è sempre più indecente Salvini, abbracciando l'ultrà fascista: 'Qui non ci sono fascisti, solo italiani' htt… - OverlookHotel71 : RT @SerglocSergio: Quest'uomo è sempre più indecente Salvini, abbracciando l'ultrà fascista: 'Qui non ci sono fascisti, solo italiani' htt… - canelli118 : RT @BzBroono: La solita risposta che conferma e insieme smentisce per sfottere chi finché non dirà 'Secondo te?' dice che quindi non è #fas… - tarutac : RT @anubi_matt: #Salvini, abbracciando Massimiliano Baldassari,capo ultras del Brescia noto per le sue posizioni di estrema destra e anche… - ARGDON62 : RT @SerglocSergio: Quest'uomo è sempre più indecente Salvini, abbracciando l'ultrà fascista: 'Qui non ci sono fascisti, solo italiani' htt… -