Roma, scomparsa bimba di 12 anni. L'appello per ritrovarla

E' scomparsa da Roma una bambina di 12 anni originaria del Ghana. Sui social si rincorrono gli appelli per ritrovarla.

Roma, scomparsa bimba di 12 anni. L'appello per ritrovarla

La bimba si chiama Aurelia Walker e si è allontanata da casa il 27 agosto scorso in zona Cassia. E' nata il 27 marzo del 2008, è alta circa 167 cm e pesa 65 kg. Ha i capelli neri e gli occhi marroni, sull'ultimo visto ha una foto con delle treccine. Parla inglese, un pò di francese e fante (lingua ghanese). Chi la riconosce può contattare la Stazione dei Carabinieri di Roma La Storta: 0630860145 o il Servizio Centrale Anticrimine: 0646543550.

