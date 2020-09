Ristampa di “Charlie Hebdo” delle vignette su Maometto: c’è chi protesta (Di giovedì 3 settembre 2020) La Ristampa di “Charlie Hebdo” delle vignette su Maometto provoca proteste in Pakistan. Intanto Macron aveva difeso in Libano “la libertà di bestemmiare” Erano in cento, giovedì 3 settembre a Muzaffarabad, capitale del Kashmir sotto il controllo pakistano, per protestare contro l’ultimo “uno” di Charlie Hebdo , che ha scelto di ripubblicare. La Ristampa è arrivata in occasione … L'articolo Ristampa di “Charlie Hebdo” delle vignette su Maometto: c’è chi protesta proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

