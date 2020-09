Reino, terminato screening di massa: effettuati 746 test rapidi di cui 15 positivi (Di giovedì 3 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoReino (Bn) – In seguito ai cinque casi di persone positive al Covid 19 nei giorni scorsi nella comunità di Reino, tra cui il sindaco del paese, l’Asl ha disposto che questa mattina venissero effettuati test rapidi, ad opera dei sanitari dell’USCA (l’Unità Speciale di Continuità Assistenziale), per verificare l’eventuale presenza di altre persone contagiate. “Un sentito grazie ai cittadini e agli amministratori del paese – dichiara il direttore generale dell’Asl, Gennaro Volpe – grazie alla cui preziosa collaborazione abbiamo effettuato, in sicurezza e nel rispetto delle norme igienico sanitarie, 746 test rapidi di cui 15 sono risultati ... Leggi su anteprima24

