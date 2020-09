Mario Paciolla, nuova ipotesi sulla morte: fuga di notizie su un bombardamento (Di giovedì 3 settembre 2020) Marcio Paciolla potrebbe essere stato ucciso a causa di un dossier trapelato alla stampa in Colombia sulla morte di sette ragazzi a seguito di un bombardamento. Lo scandalo causato dalla fuga di notizie ha condotto alle dimissioni di un ministro. Il cooperante dell’Onu aveva partecipato alla realizzazione delle indagini. Mario era stato trovato impiccato nella … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

