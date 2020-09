Mariano Comense, lite in centro: giovane finisce in ospedale per una bottigliata in testa (Di giovedì 3 settembre 2020) Mariano Comense, Como,, 3 settembre 2020 - E' finito all'ospedale di Cantù dopo aver preso una bottigliata in testa un trentunenne di Rogeno , in provincia di Lecco, che la notte scorsa poco dopo l'... Leggi su ilgiorno

P_Immobiliare : APPENA VENDUTO A MARIANO COMENSE Vuoi vendere anche tu il tuo immobile nel minor tempo possibile alle migliori cif… - offertelavoroit : Assistente alla poltrona, Mariano Comense - - Yogaolic : Mariano Comense, ritirata la patente e sequestrata l'auto a una donna ubriaca al volante - andrethegenius : @Dario_Ghiro L’assurdo e che i polemizzatori senza cervello sono quelli il cui nome perde le tracce già a Mariano C… - Granataarca : Foto appena pubblicata @ Mariano Comense -

Ultime Notizie dalla rete : Mariano Comense Lite a Mariano Comense: ferito un 31enne SIRENE DI NOTTE Prima Como Lite a Mariano Comense: ferito un 31enne SIRENE DI NOTTE

E' stato trasportato in ospedale in codice giallo.. Nella notte infatti c'è stata una lite finita alle mani durante la quale è rimasto ferito un uomo di 31 anni. Sul posto è intervenuta la Croce Bianc ...

Ecco perché non c’era nessuno al matrimonio di Francesco Facchinetti

Il dj, figlio d’arte, Francesco Facchinetti ha raccontato su Instagram “Ho deciso di sposare mia moglie per la seconda volta. Sì, mi sono svegliato e in 48 ore ho organizzato tutto. È andato tutto ben ...

E' stato trasportato in ospedale in codice giallo.. Nella notte infatti c'è stata una lite finita alle mani durante la quale è rimasto ferito un uomo di 31 anni. Sul posto è intervenuta la Croce Bianc ...Il dj, figlio d’arte, Francesco Facchinetti ha raccontato su Instagram “Ho deciso di sposare mia moglie per la seconda volta. Sì, mi sono svegliato e in 48 ore ho organizzato tutto. È andato tutto ben ...