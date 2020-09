Lazio, ecco la maglia per la Champions League 2020/21 (Di giovedì 3 settembre 2020) AURONZO DI CADORE - Direttamente dal ritiro di Auronzo di Cadore la Lazio ha presentato ufficialmente le divise 2020/21 che i biancocelesti indosseranno in occasione del ritorno in Champions League . ... Leggi su corrieredellosport

CorSport : #Lazio, ecco la maglia per la #ChampionsLeague 2020/21 ?? - sportli26181512 : #Lazio, ecco la maglia per la Champions League 2020/21: La Macron ha ripreso il design della divisa che celebra i 1… - laziolibera : Lazio, ecco la maglia per la Champions League 2020/21 - AlessioSfl : Ecco cosa mi preoccupa ?? - pasqualinipatri : -