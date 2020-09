L'affondo del ministro Lamorgese: "Per chi non collabora sui migranti, niente fondi del Recovery Plan" (Di giovedì 3 settembre 2020) AGI - "niente Recovery ai Paesi che non collaborano con i migranti”. In un colloquio con Il Foglio, la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese chiede sanzioni per chi non collabora sui migranti e sulla loro redistribuzione perché , “se vogliamo avere un'Europa integrata, dobbiamo partire da qui”. Magari rendendo più difficile l'accesso a meccanismi come il Recovery Fund: “Penso sia un'idea da non sottovalutare”, dice Lamorgese. "Il fenomeno migratorio al quale stiamo assistendo riguarda per la gran parte i barchini autonomi che ci sono sempre stati e che sono difficili da fermare se non intervenendo sui paesi di partenza”. Quanto al Mes quale strumento per prevenire la rabbia sociale, ... Leggi su agi

Ultime Notizie dalla rete : affondo del L'affondo del ministro Lamorgese: "Per chi non collabora sui migranti, niente fondi del Recovery Plan" AGI - Agenzia Giornalistica Italia Pesce morto sull’arenile: scatta l’indagine

Moria di pesci sul litorale con i turisti sopresi e amareggiati. Le onde hanno portato sull’arenile una miriade di cefali grandi e piccoli. Un fenomeno che potrebbe produrre ulteriori disagi quando il ...

AGI - "Niente Recovery ai Paesi che non collaborano con i migranti”. In un colloquio con Il Foglio, la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese chiede sanzioni per chi non collabora sui migranti e sull ...

