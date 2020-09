In Argentina salvano il giaguaro ma deve re-imparare a cacciare e accoppiarsi (Di giovedì 3 settembre 2020) Il giaguaro è salvo. A patto che impari a cacciare da solo. In Argentina stanno lavorando per reintrodurre in natura esemplari in cattività del grande felino sudamericano, temibilie predatore delle foreste che da tempo rischia di sparire. Quello messo in atto dalla fondazione Rewilding Argentina è un vero e proprio percorso di rieducazione di giaguari provenienti da zoo e riserve che, è questo l'obiettivo dell'ente, presto potranno ripopolare un'area incontaminata al confine con il Cile. Si parla dell'inizio del 2021. Ma i giaguari, scrive il Corriere che ha rilanciato la notizia, dovranno imparare nuovamente a procurarsi le prede da soli e portare a termine corteggiamento e riproduzione. Leggi su iltempo

PARIGI Nahuel aveva sempre mal di denti, Tania era zoppa, Tobuna grassa e indolente e Jatobazinho perennemente depresso, immemore della regale ferocia dei suoi avi: come giaguari, una banda davvero sc ...

