«Fate sesso senza baci e con la mascherina». I consigli della Sanità canadese durante la pandemia (Di giovedì 3 settembre 2020) Coronavirus, ultime notizie (3 settembre) La dottoressa Theresa Tam, direttrice della Sanità canadese (COHO), ha dato alcuni consigli ai cittadini su come fare sesso sicuro durante la pandemia da Coronavirus. In un documento dal titolo «Statement from the Chief Public Health Officer of Canada», pubblicato il 2 settembre, Tam ha spiegato come i canadesi possano trovare «modi per godere dell’intimità fisica salvaguardando comunque i progressi fatti nella gestione dei contagi». In una serie di tweet, la dottoressa ha sottolineato il fatto che «il sesso ai tempi della Covid-19 può essere complicato, specialmente per coloro che non hanno un partner con cui convivono o il cui partner è a ... Leggi su open.online

La direttrice della Sanità canadese ha invitato i suoi connazionali a fare sesso indossando una mascherina per evitare la diffusione del coronavirus. Per Theresa Tam, «il sesso ai tempi del Covid-19 p ...

