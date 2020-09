Con il cancro aveva partorito lo stesso la sua bimba: ora è volata in cielo (Di giovedì 3 settembre 2020) Si chiamava Gemma la madre a cui era stato diagnosticato un raro sarcoma alle ossa durante la gravidanza. Voleva la sua bambina a tutti costi. Purtroppo però non c’è l’ha fatta La vita in alcuni casi ci lascia in dote delle storie tanto tristi quanto ingiuste di cui razionalmente non ci riesce a capacitare. Gemma Collins donna inglese di 37 anni è deceduta all’ospedale di Cramlington in seguito ad una malattia piuttosto rara contro cui ha lottato con tutta se stessa. Amava la vita e per questo aveva deciso di avere un bambino nonostante le difficoltà nel rimanere incinta. Grazie alla fecondazione assistita però sembrava fosse riuscita a coronare il suo desiderio di maternità. Ma è qui che il mostro si è palesato e ha trascinato la giovane donna in un vero e proprio ... Leggi su chenews

