“Circularity Goes Digital”, al via l’iniziativa di Intesa Sanpaolo, Cariplo e Microsoft (Di giovedì 3 settembre 2020) (Teleborsa) – Avviare di accelerazione per l’adozione della circular economy da parte delle imprese italiane, attraverso le tecnologie digitali e l’open innovation. Parte con questo obiettivo “Circularity Goes digital”, iniziativa promossa da Intesa Sanpaolo Innovation Center, società del Gruppo Intesa Sanpaolo dedicata alla frontiera dell’innovazione; Cariplo Factory, l’innovation hub creato da Fondazione Cariplo; e Microsoft, azienda leader nel settore tecnologico. A realizzarla sarà il Circular Economy Lab (CE Lab), il laboratorio di Cariplo Factory e Intesa Sanpaolo Innovation Center nato per supportare modelli di business circolari e ... Leggi su quifinanza

