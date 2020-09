Calciomercato Milan: pressing per Bakayoko e piace Fofana del Saint-Etienne (Di giovedì 3 settembre 2020) Calciomercato Milan: tra oggi e sabato scatterà il pressing per Bakayoko e in difesa piace Fofana del Saint-Etienne Il Milan 2020/2021 vuole dare l’assalto alla qualificazione in Champions e il mercato che sta portando avanti la dirigenza rossonera viaggia proprio verso questa direzione. Dopo Tonali, Brahim Diaz e Ibrahimovic, i fari sono puntati su Tiemoué Bakayoko. Tra oggi e sabato il dialogo con il Chelsea tornerà a infittirsi per riportare il centrocampista a Milano. Come riporta La Gazzetta dello Sport l’intesa tra club e giocatore, raggiunta ormai da un mese, ha fatto da miccia per l’avvio della trattativa. Marina Granovskaia, plenipotenziaria del Chelsea, ... Leggi su calcionews24

