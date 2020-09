Calcio: Florenzi, Dzeko? Se dovrò dargli scarpata la darò (Di giovedì 3 settembre 2020) ANSA, - FIRENZE, 03 SET - 'Per me domani Dzeko sarà solo un avversario, lo saluterò prima e dopo ma nei 90' se ci sarà da dargli una scarpata gliela darò e penso che anche lui farà altrettanto, poi ... Leggi su corrieredellosport

