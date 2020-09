Army of the Dead: Netflix espande l'universo di Zack Snyder in un prequel e un film animato (Di giovedì 3 settembre 2020) Zack Snyder lavorerà anche ad una storia antecedente al film Army of Dead e ad una serie animata Netflix facente parte dello stesso mondo. Il nuovo film di Zack Snyder, Army of the Dead, arriverà su Netflix nel 2021 ma il colosso dello streaming ha deciso di lavorare sin d'ora ad un franchise intorno al film, costituito al momento da un prequel e da una serie animata, entrambi ambientati nell'universo di Army of the Dead. I progetti verranno seguiti da Zack Snyder. Army of the Dead racconta la storia di un gruppo di ... Leggi su movieplayer

JustNerd_IT : Army of the Dead: in arrivo un prequel e una serie animata da #Netflix - Leggi l'articolo completo su:… - suga_italia : ARMY ?????? Yoongi ci sta dicendo di dare il massimo con Dynamite ?? forza con gli acquisti (@BTSItalia_twt ha ancora f… - UniMoviesBlog : Army of the Dead: Su Netflix anche un prequel ed una serie animata #ArmyoftheDead #ZackSnyder #Netflix - GioelePaglia : Army of the Dead: il film di Zack Snyder si espande su Netflix con un prequel e una serie animata - mixborghi : RT @badtasteit: Army of the Dead: il film di #ZackSnyder si espande su Netflix con un prequel e una serie animata -

Ultime Notizie dalla rete : Army the Army of the Dead: Netflix espande l'universo di Zack Snyder in un prequel e un film animato

Zack Snyder lavorerà anche ad una storia antecedente al film Army of Dead e ad una serie animata Netflix facente parte dello stesso mondo. Il nuovo film di Zack Snyder, Army of the Dead, arriverà su N ...

Army of the Dead: Su Netflix anche un prequel ed una serie animata

Lo zombie movie Army of the Dead potrà contare in futuro su un prequel e su una serie animata, a confermarlo il regista Zack Snyder. Nonostante l’uscita sia ancora lontana (arriverà su Netflix nel cor ...

Zack Snyder lavorerà anche ad una storia antecedente al film Army of Dead e ad una serie animata Netflix facente parte dello stesso mondo. Il nuovo film di Zack Snyder, Army of the Dead, arriverà su N ...Lo zombie movie Army of the Dead potrà contare in futuro su un prequel e su una serie animata, a confermarlo il regista Zack Snyder. Nonostante l’uscita sia ancora lontana (arriverà su Netflix nel cor ...