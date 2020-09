Alessia Macari Instagram strepitosa, il vestito una seconda pelle: «Il paradiso» (Di giovedì 3 settembre 2020) Tra le donne del mondo dello spettacolo più seguite sui social senza dubbio Alessia Macari, showgirl e influencer, entrata nel cuore del grande pubblico per aver vestito i panni de ‘La Ciociara’ al programma serale di successo di Canale 5 ‘Avanti un altro’, condotto dal duo Paolo Bonolis e Luca Laurenti. La giovane di origini irlandesi, ma cresciuta in provincia di Frosinone, è molto attiva su Instagram e proprio da qui arriva l’ultimo post strepitoso. La 27enne nelle due foto indossa un completo tra il blu e l’azzurro che le sta alla perfezione. leggi anche l’articolo —> Valentina Vignali Instagram, statuaria sullo scoglio: la foto in costume riscalda i followers Alessia Macari ... Leggi su urbanpost

Difficile resistere al fascino di Alessia Macari. L’ex stella del ‘Minimondo’ di ‘Avanti un altro’ ha pubblicato qualche ora fa un duplice scatto che la ritrae con un micro-top e una gonna lunga attil ...

Difficile resistere al fascino di Alessia Macari. L'ex stella del 'Minimondo' di 'Avanti un altro' ha pubblicato qualche ora fa un duplice scatto che la ritrae con un micro-top e una gonna lunga attil ...