Visiere e mascherine con valvola offrono più comfort ma meno protezione: lo dice uno studio (Di mercoledì 2 settembre 2020) Visiere e maschere con la valvola, opzioni che molte persone trovano più comode delle mascherine chirurgiche, sembrano essere meno efficaci nel bloccare le particelle virali rispetto alle mascherine chirurgiche e in tessuto, secondo quanto emerso in un nuovo studio. L’esperimento, descritto sulla rivista Physics of Fluids, è stato condotto dai ricercatori della Florida Atlantic University. L’idea di verificarlo è venuta dal fatto che sono in aumento le persone che scelgono di indossare la visiera di plastica e le mascherine con valvola al posto delle altre mascherine, perché più comode. Così il gruppo, guidato da Siddhartha Verma, ha usato luce laser e un mix di acqua ... Leggi su huffingtonpost

