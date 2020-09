Un titanico scontro fra buchi neri (Di giovedì 3 settembre 2020) Se una pandemia ha dato a tutti noi la possibilità di toccare con mano l’entità di quanto non sappiamo sul funzionamento della natura, dei virus, del nostro sistema immunitario, è lo spazio che, dai tempi di Immanuel Kant, ci riserva sempre le più grandi lezioni di umiltà. L’ultima ci è arrivata ieri, con la pubblicazione di due articoli scientifici su The Astrophysical Journal Letters e Physical Review Letters, dedicati a un evento piccino, durato un batter di ciglia: 0,1 secondi … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Tour de France 2020: Ineos vs Jumbo Visma. Scontro titanico tra corazzate: Bernal-Carapaz-Sivakov vs Roglic-Dumoulin-Bennett-Kuss

Team Ineos e Jumbo-Visma, al Tour de France 2020, si presenteranno con delle formazioni molto rimaneggiate. La sfida tra i tridenti Bernal-Froome-Thomas e Roglic-Dumoulin-Kruijswijk è destinata a non ...

