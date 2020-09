Striscia la Notizia e "l'ultima" di Philippe Daverio: la scoperta dopo la morte dello storico dell'arte (Di mercoledì 2 settembre 2020) L'Italia piange Philippe Daverio, lo storico dell'arte è morto a Milano, a 70 anni, a causa di un tumore. Era malato da tempo ma non lo aveva reso noto. Un lutto doloroso e sorprendente, quello che si è consumato nelle ultime ore. E così si ripercorrono gli ultimi passi di Philippe Daverio. E si scopre un qualcosa di curioso: gli ultimi a godere delle sue impareggiabili capacità oratorie sono stati quelli di Striscia la Notizia. Già, proprio per il tg satirico di Canale 5, Daverio curava la pagina dedicata all'arte e al territorio. Si pensi che soltanto ieri, martedì 1 settembre, i profili social di Striscia la ... Leggi su liberoquotidiano

Striscia : Tutta Striscia si stringe attorno alla famiglia di Philippe Daverio. Storico dell'arte, gallerista, saggista e invi… - Striscia : 'Così, per riparare ad un’ingiustizia, nella grande famiglia di Striscia arrivò “Muagg – Il museo aggratis”, la ver… - FicarraePicone : RT @Striscia: Tutta Striscia si stringe attorno alla famiglia di Philippe Daverio. Storico dell'arte, gallerista, saggista e inviato di Str… - Danila9631 : RT @maurizioschet65: Striscia la notizia, le iene, Abete, Pinuccio è compagnia cantante non ci vanno all’ospedale pediatrico di Verona ? Co… - robybrunelli : @davidlapo1967 ?????????? Vero!!! io l’ho conosciuto come inviato di Striscia la notizia che curava la pagina dedicata a… -