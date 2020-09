Silvio Berlusconi positivo al Covid: «Mi è successo anche questo ma continuo la battaglia» (Di mercoledì 2 settembre 2020) Positivi anche i figli Barbara e Luigi. L’ex premier incontrò il 12 agosto Flavio Briatore in Sardegna. Il risultato dopo un ulteriore test. Il partito: «Continua a lavorare dalla sua residenza di Arcore» Leggi su ilsole24ore

matteorenzi : Un affettuoso abbraccio a Silvio Berlusconi con l’augurio di tornare presto in campo. Forza Presidente #CoronaVirus - you_trend : ?? #BREAKING Silvio #Berlusconi è risultato positivo al #Coronavirus - nzingaretti : Voglio fare a Silvio Berlusconi gli auguri di una pronta guarigione a nome di tutta la comunità dei democratici. Co… - Quinta00876879 : RT @fasulo_antonio: Silvio #Berlusconi è risultato positivo al #Coronavirus. La replica del suo medico curante #Zangrillo e della dottores… - alaessiaa : RT @Rolando_Maranzo: Silvio Berlusconi positivo al Covid19 ..ma ha visto di peggio -

Ultime Notizie dalla rete : Silvio Berlusconi

L'ex Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi è risultato positivo al nuovo coronavirus COVID-19. L'annuncio è stato fatto in serata dal suo medico personale, Alberto Zangrillo, che ha precisato com ...Silvio Berlusconi è risultato positivo al tampone per il Covid . A darne notizia l'Adnkronos a seguito della conferma del suo medico curante, Alberto Zangrillo, primario di anestesia e rianimazione de ...