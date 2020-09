Scuola, nel Lazio test Covid a campione sugli studenti (Di mercoledì 2 settembre 2020) ROMA – Sulla scuola “intanto stiamo facendo i test sierologici, e l’obiettivo e’ arrivare a 120mila operatori screenati, un traguardo ambizioso. Poi faremo anche test a campione sugli studenti, e li’ dove sara’ necessario, se emergeranno situazioni di positivita’, utilizzeremo anche le squadre Uscar con i tamponi rapidi per circoscrivere il piu’ possibile eventuali focolai che speriamo non ci siano“. Cosi’ l’assessore alla Sanita’ del Lazio, Alessio D’Amato, a margine di una visita al drive-in per i test Covid nell’area dedicata alla lunga sosta all’aeroporto di Fiumicino. Leggi su dire

CarloCalenda : Aprire le scuole in modo sicuro è difficile. Il rischio di sbagliare c’è. Il punto non è questo, ma il caos di dich… - ignaziocorrao : Durante il mio intervento al @EP_Industry ho chiesto al Ministro tedesco dell’educazione @AnjaKarliczek di sviluppa… - UniLUISS : 'Con l'apertura di 42, #Luiss porta un modello educativo totalmente disruptive, che insegna ai suoi studenti i segr… - clamavit56 : RT @MT_Meli_: Conte, asserragliato nel bunker, teme la possibile disfatta alle regionali, e cerca di scaricare i disastri su immigrazione e… - crisfontana481 : RT @MarioCostanzo16: Ci hanno tagliato servizi, sanità, scuola, pensioni perché il dio spread, il mercato, l'europa ce lo imponevano ed or… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola nel Scuole, corsi di recupero nel caos. E molte li rinviano Il Messaggero Coronavirus, ecco perché le mascherine chirurgiche sono più sicure di quelle di stoffa. Richeldi (Cts): “Non causano danni”

Le mascherine a scuola continuano a sollevare pareri contrastanti tra gli ... Ipotizzo uno scenario possibile: se un bambino trovasse una mascherina per terra, nel corridoio o in classe, è ...

Tiziano Ferro: “Qualcosa mi ha stretto la gola per la prima volta in vent’anni”

Tiziano Ferro: “Almeno tu nell’universo a Sanremo è stata l’esperienza più strana della mia vita, mi sono bloccato e non so perché” Tiziano Ferro durante il lockdown a Los Angeles si è rimboccato le m ...

Le mascherine a scuola continuano a sollevare pareri contrastanti tra gli ... Ipotizzo uno scenario possibile: se un bambino trovasse una mascherina per terra, nel corridoio o in classe, è ...Tiziano Ferro: “Almeno tu nell’universo a Sanremo è stata l’esperienza più strana della mia vita, mi sono bloccato e non so perché” Tiziano Ferro durante il lockdown a Los Angeles si è rimboccato le m ...