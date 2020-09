REFERENDUM, PERCHÉ NO/-18. Se vince il Sì torneranno in Parlamento gli yes man (Di mercoledì 2 settembre 2020) “Il sistema diventerà più oligarchico: più decisioni dall’alto, meno decisioni prese dal popolo”: così il giurista ed ex membro della Corte Costituzionale Sabino Cassese, uno dei massimi conoscitori della pubblica amministrazione italiana.Non occorre essere degli esperti per capire che, semmai al REFERENDUMcostituzionale del 20 e 21 settembre dovessero prevalere i Sì, questa sarebbe una delle conseguenze. L’esatto opposto della retorica grillina. Sappiamo che il grado di rappresentatività dei parlamentari dipende anche dal sistema elettorale, ma è evidente che più se ne riduce il numero più aumenta il potere discrezionale delle segreterie politiche dei partiti. La legge costituzionale oggetto del REFERENDUM riduce, mediamente, del 36,5% il numero dei ... Leggi su huffingtonpost

EnricoLetta : Ho detto che voto SÌ perché nei referendum (anche per il SÌ a quello di Renzi) ho sempre messo la testa alla sostan… - marattin : Dobbiamo votare SI al referendum perché ci fa risparmiare 100 mln all’anno, ma dobbiamo dire NO al Pandemic Crisis… - PietroGrasso : Il #TaglioDeiParlamentari da solo non basta: si doveva lavorare alla legge elettorale e ad altre norme, invece in u… - Sonni2013 : RT @mars4rosa: #Toscana No farò campagna per il referendum perché non voglio divisione. Ma vorrei un argine per bloccare la Ceccardi. Non… - afrancescoz : @gyn_lemon ma se siamo in democrazia e si vuole votare SI al referendum perché si deve passare per ignoranti, popul… -