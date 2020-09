Palermo, si parte con il modulo 4-2-3-1: prime indicazioni dal ritiro, i dettami del calcio di Boscaglia… (Di mercoledì 2 settembre 2020) ritiro e calciomercato. Prende forma la squadra rosanero chiamata a recitare da protagonista nel prossimo torneo di Serie C.Nonostante ancora manchi ancora qualche pedina fondamentale per completare l'organico, lacuna che sarà presto colmata dal binomio dirigenziale composto da Sagramola e Castagnini, il Palermo di Boscaglia a Petralia Sottana lavora duro e sta cominciando definire la sua identità . Il tecnico ha le idee chiare sul modulo da adottare in campo, si parte inizialmente da un 4-2-3-1, schieramento base che gli consente, in base anche alle qualità tecniche dei giocatori di cui dispone, di variare l'assetto all'occorrenza, in base a quelle che sono necessità e contingenze. Pelagotti è il titolare tra i pali con quattro difensori a fargli da ... Leggi su mediagol

