Napoli, De Laurentiis: “Non ho abbandonato il mio piano, bisogna studiare offerte dei fondi” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Nelle ultime ore sono emerse delle indiscrezioni su un possibile abbandono del piano di gestire in proprio la Serie A da parte del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, che lo porterebbe a sposare l’idea di affidarsi a dei fondi internazionali, come vorrebbero Inter, Milan, Juventus e Roma. Il numero uno del club partenopeo, però, attraverso il proprio profilo Twitter, ha voluto smentire categoricamente queste voci: “Vorrei dire ai media che l’informazione seria non può basarsi sulle indiscrezioni. Io non ho abbandonato assolutamente il mio piano. Abbiamo ricevuto lunedì le offerte dei fondi alle quali se ne sono aggiunte delle altre. bisogna studiarle, approfondirne i contenuti, probabilmente sedersi con le controparti per ... Leggi su sportface

