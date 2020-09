Mostra del Cinema di Venezia 2020, Lacci di Daniele Lucchetti sarà un piacere perfino tornarlo a vedere. (Di mercoledì 2 settembre 2020) Se siete figli di genitori separati Lacci di Daniele Luchetti, film di apertura di Venezia 77, vi riaprirà la ferita senza che nemmeno ve ne accorgiate. In mancanza di un’apertura con il filmone autoriale americano, quello bello contrito e impegnato ma con grandi star che punta agli Oscar, ci accontentiamo senza dubbio di un ritrovato regista – almeno da tre film a questa parte, Io sono tempesta e Momenti di trascurabile felicità – che ha trovato pure una formula commerciale per rivolgersi ad un largo pubblico. Insomma, Lacci non ci è dispiaciuto affatto, anzi. Come dice il suo regista, nonché sceneggiatore con Francesco Piccolo e Domenico Starnone (autore anche del libro da cui il film è tratto), Lacci potrebbe riassumersi in un’esilissima ... Leggi su ilfattoquotidiano

WeCinema : .@anna_foglietta, nella foto con @AlbertoBarbera2, è appena arrivata a #Venezia77 ??! Manca davvero poco a questo sp… - ilpost : I film in concorso, gli attori che vedremo arrivare, la composizione della giuria e la funzione del 'muro': tutto q… - RadioItalia : Pronti a conoscere tutti i segreti della Mostra del Cinema di Venezia? Ce ne parlano ogni giorno gli amici del… - CittadinidiTwtt : RT @comunevenezia: #BiennaleCinema2020 | #Venezia77 ??? L'omaggio al maestro Ennio Morricone dà il via alla - FALCON1859 : RT @INFN_: ?? CYBORN: L’ALBA DI UN MONDO ARTIFICIALE. A Trieste, al Salone degli Incanti apre oggi un’inedita mostra che accompagnerà il pub… -