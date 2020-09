Io e te, Pierluigi Diaco: ‘Buone possibilità di tornare in onda’ (Di mercoledì 2 settembre 2020) Ennesimo colpo di scena per Io e te, il programma del pomeriggio estivo di Rai 1. Dopo la sospensione a causa di un caso di positività al Coronavirus nello staff della trasmissione e dopo che lo stesso conduttore Pierluigi Diaco aveva fatto sapere che probabilmente non sarebbe più riuscito a tornare in onda prima della conclusione della stagione prevista per il 4 settembre, ecco che le carte in tavola potrebbero cambiare. Il giornalista infatti fa sapere: “Raiuno mi ha appena comunicato che ci sono buone possibilità di tornare in onda venerdì 4 settembre con l’ultima puntata di ‘Io e Te'”. Non solo ‘Io e te’, ora Pierluigi Diaco litiga anche in radio “Siamo in attesa dell’esito di un tampone che mi auguro sia ... Leggi su tvzap.kataweb

